Seconde case di montagna, in Piemonte diventano un investimento

Il fenomeno delle seconde case di montagna messe a reddito dai piemontesi è in crescita. Le modalità di vivere le terre alte, con i proprietari che continuano a utilizzare gli immobili per periodi ridotti, apre alla possibilità di mettere a disposizione gli appartamenti per gli affitti brevi.

In realtà come Prato Nevoso, la stazione sciistica nel comune di Frabosa Sottana, la società che gestisce gli impianti di risalita sta cercando di far incontrare anche domanda e offerta di seconde case per garantire presenze costanti nella località delle Alpi di Mondovì anche nel periodo estivo. Un'operazione che diventa fonte di reddito per chi ha investito.



Interviste a: