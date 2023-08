Da Torino al mondo, l'Arsenale della Pace compie 40 anni

Quarant'anni di persone, volti, situazioni di ogni tipo entrate nella vecchia fabbrica di armi trasformata. Era il 2 agosto del 1983: Ernesto Olivero, sua moglie Maria e il gruppo di amici d'allora. L'impegno per la pace del Sermig. Quei muri anneriti dalla produzione bellica delle guerre del Risorgimento e delle guerre mondiali visti come metafora di un cambiamento possibile. La riconversione grazie al lavoro gratuito di persone di ogni orientamento, cultura, religione che hanno restituito tempo, risorse, disponibilità, riparando i muri, ma tenendo la porta aperta. Da allora, migliaia di progetti di sviluppo, di persone e situazioni accolte, per un letto, un pasto, una cura. Aiuti umanitari spediti ovunque: fanno ancora notizia le oltre 1600 tonnellate di cibo e farmaci raccolti per l'ucraina l'anno scorso. Altri Arsenali nati in Brasile, in Giordania e in Italia. La solidarietà che cammina insieme alla fede e alla preghiera. E un desiderio per il futuro: continuare ad essere disponibili.



Servizio di Matteo Spicuglia, montaggio di Andrea Volpe, con interviste a:

Ernesto Olivero, fondatore del Sermig

Rosanna Tabasso, presidente del Sermig