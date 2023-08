Il servizio civile è digitale

Moduli, domande, certificati. Ormai quasi tutto nella pubblica amministrazione viaggia su internet. Pratiche che possono presentare difficoltà insormontabili per alcuni cittadini, specie gli anziani, che hanno meno dimestichezza col web.

Un aiuto arriva dal nuovo bando nazionale per il Servizio civile digitale, che seleziona giovani tra i 18 e i 28 anni. Per 12 mesi potranno collaborare con gli enti pubblici, aiutando i cittadini a compilare richieste on line, e affinando, contemporaneamente, le proprie competenze lavorative. Oltre 4.600 posti in tutta Italia, con un assegno di 507 euro al mese.



In Piemonte, la Città metropolitana di Torino apre 25 posizioni tra i propri uffici, quelli della Asl 3 e dei comuni di Perosa Argentina e Santena, per progetti di formazione digitale. Altri progetti sulla provincia di Biella e i comuni di Almese, Cambiano, Carmagnola, Ciriè, Giaveno, None, Pavone Canavese, Scalenghe e Vinovo.



Un aiuto per i cittadini, e un'opportunità per il futuro dei giovani. Candidature da presentare entro le ore 14 del 28 settembre, sulla piattaforma www.domandaonline.serviziocivile.it

L'intervista a Valentina Cera - Politiche Giovanili Città Metropolitana Torino

Montaggio Paolo Monchieri