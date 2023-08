Siccità in Piemonte, a luglio riduzione delle risorse idriche del 25 per cento

Le piogge d'inizio estate non bastano e il Piemonte continua a vivere in condizione di siccità. Secondo gli ultimi rilevamenti dell'Arpa con il mese di luglio si è tornati quasi ovunque a una siccità moderata diffusa con un -25 per cento di risorse idriche disponibili su base regionale. “Le temperature sono state abbastanza alte, non hanno raggiuto i record dell'anno scorso, ma abbiamo chiuso luglio con più un grado rispetto alla norma” spiega il direttore di Arpa Piemonte, Secondo Barbero.



Una situazione migliore di quella dell'emergenza 2022, ma che segna una tendenza ormai consolidata di crescita delle temperature e riduzione dell'acqua disponibile. I rilevamenti dicono che ci sono state a luglio 2023 due ondate di calore intense e il mese è stato il nono più caldo dal 1958. La siccità non pesa ovunque allo stesso modo. Il bacino della Dora Baltea è quello che soffre meno, mentre le aree maggiormente in difficoltà sono l'Appennino e il Piemonte Settentrionale.

Anche i possibili temporali delle prossime settimane non saranno sufficienti a tornare in equilibrio sul fronte dell'acqua disponibile: “Si dovrà usare la risorsa disponibile con grande attenzione e soprattutto - aggiunge Barbero - Valutare anche i casi di criticità molto locali per quanto riguarda l'approvvigionamento idropotabile nelle zone di montagna”.

Intervista a Secondo Barbero, direttore Arpa Piemonte