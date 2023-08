Torre Pellice, si chiude il sinodo valdese. Tra migranti, figli "già nati" e utero in affitto

Finisce oggi il sinodo delle chiese valdesi a Torre Pellice. Confermati gli attuali vertici. Approvati anche alcuni documenti su temi etici e sociali. A cominciare dall'immigrazione: i valdesi invitano l'Italia ad attuare serie strategie di integrazione. Difesa esplicita, inoltre, della sanità pubblica. In materia di maternità surrogata, il sinodo invita le singole chiese ad “approfondire” questo tema, tenendo fermo però un punto: “Non criminalizzare”, quindi “no” all'istituzione di un reato universale per l'utero in affitto. “Il diritto di figli e figlie prima di tutto”, ha detto William Jourdan della Tavola valdese. “Quelli già nati”, ha precisato.