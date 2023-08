Sola, tra i campi, una notte senza mangiare né bere: la Procura vuole vederci chiaro

I Carabinieri hanno ritrovato la bambina di 11 anni, scomparsa il 21 agosto verso l'ora di pranzo dalla comunità protetta "La casa di Elsa" di Favria, al confine con Front, nel Canavese. Gli uomini dell'Arma l'hanno individuata dopo circa 30 ore, verso le 18,20, a due chilometri dalla struttura, in una borgata del comune di Oglianico. Pare non volesse trasferirsi in un'altra casa famiglia.

Le condizioni della piccola



Era sola col cellulare sempre irraggiungibile. Ma gli investigatori sono convinti che non possa aver trascorso così anche la notte, tra gli animali selvatici. Oltre 24 ore senza mangiare e senza bere, anche se chi l'ha vista racconta che stava bene, appena fiaccata dal terribile caldo della giornata, tanto che è stata portata in ospedale per un controllo.

Le indagini

La Procura di Ivrea - che ha aperto un'inchiesta - continua i suoi accertamenti. Bisogna capire anzittto se qualcuno può aver aiutato la bambina a fuggire, magari una persona che le voleva bene e non accettava che fosse stata allontanata dalla famiglia. E, ancora, come ha potuto la piccola uscire da sola e chi doveva vigilare. Al momento non ci sono indagati. In Prefettura a Torino, nel pomeriggio, si era tenuta anche la cabina di regia di solito attivata in casi di scomparsa particolari.

Montaggio di Mattia Gaido