Steward e Mayr dominano il Challenge Stellina

La partenza dall'Arco di Augusto a Susa. L'allerta meteo ha costretto gli organizzatori a dimezzare il tracciato: l'arrivo del Challenge Stellina a Chiamberlando dopo 6 chilometri e mezzo e 800 metri di dislivello positivo. Intatto il fascino di una gara che da 35 anni unisce sport e memoria, nata per commemorare battaglia delle Grange Sevine e la vittoria partigiana il 26 agosto del '44.

Come previsto gara segnata dalla pioggia che rende il percorso ancora più impegnativo. A dominare la pattuglia straniera. Il britannico Steward, l’americano Allen e il francese Cachard, in rigoroso ordine di arrivo tra gli uomini. Seguono a ruota i primi due azzurri, entrambi debuttanti allo Stellina, Hannes Perkmann e Luciano Rota. "La pioggia ha aggiunto un po' di sfida in più di quanto ci aspettassimo - commenta al traguardo Joe Steward. Credo di preferire un percorso leggermente più breve".

Bellisima anche la battaglia femminile, ma troppo forte l'austriaca Mayr che vince con ampio margine sulla britannica Adkin e sull'americana Gibson. La dedica a Gudrun Pflüger, scomparsa una settimana fa a 51 anni: "Lei dominava questa gara molti anni fa, penso che sia per questo motivo che oggi sia una giornata di pioggia" il pensiero di Andrea Mayr. Vivien Bonzi è la prima delle azzurre, 11ma, con 7 secondi di margine su Camilla Magliano, 12ma, 18ma Alessia Scaini, terza italiana al traguardo. Completano il quadro dei risultati per le italiane Maddalena Somà 25ma e Axelle Vicari, all’esordio nella nazionale maggiore, 30ma.

Le soddisfazione dell'Italia nella classifica per nazioni. Gli azzurri conquistano il terzo gradino del podio, preceduti da Francia e Gran Bretagna, vincitrice del Trofeo per il secondo anno consecutivo.