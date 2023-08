Bioattivatori per risanare le acque del porto

Si propone come una soluzione per "ripulire" l'acqua del porto economica, efficace, combinabile con altre tecnologie e senza controindicazioni ambientali. Questa tecnica di biorisanamento, basata su bioattivatori selezionati in base alle caratteristiche dell'acqua, è al centro di uno studio sperimentale da poco avviato al Porto Antico di Genova e condotto da Elvira Chiesa, biologa responsabile del laboratorio di analisi dell'Acquario, in collaborazione anche con l'Università e l'Arpal e il sostegno dell'organizzazione Eleventh Hour Racing Team, legata all'Ocean Race.

I bioattivatori sono miscele di microrganismi non patogeni e non tossici, cui si aggiungono enzimi, estratti vegetali e catalizzatori minerali: un mix che abbassa le concentrazioni di azoto e fosforo e riduce i cattivi odori.

La ricerca, che durerà tre anni, parte dalla raccolta (ancora in corso) di campioni di acque e sedimenti in tre punti del Porto Antico. I campioni vengono trasferiti in apposite vasche in uno spazio tecnico all'interno dell'Acquario, per essere trattati con diversi prototipi di bioattivatori.

I primissimi risultati sono incoraggianti: dopo alcuni giorni di trattamento l'acqua risulta più limpida e inodore. Per i fanghi la situazione è più degradata e i tempi saranno più lunghi.

L'obiettivo è individuare il bioattivatore con la miscela più efficace per le particolari condizioni dell'acqua del Porto Antico e mettere a punto un protocollo operativo standard per programmare interventi più ampi in ambienti portuali e aree costiere con problematiche simili.

Nel servizio, l'intervista a Elvira Chiesa, biologa responsabile del laboratorio di analisi interno dell'Acquario di Genova e titolare del dottorato industriale in Scienze e Tecnologie Marine che ha per oggetto la ricerca sui bioattivatori