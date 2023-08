Suicidi nel carcere di Torino. L'accusa dei legali: "Susan e Azzurra potevano essere salvate"

Gli avvocati di Azzurra Campari e Susan John sono convinti che si potesse fare di più per evitare la morte delle due donne nel carcere di Torino, Lorusso e Cutugno. Marzia Balestra, legale della giovane morta suicida racconta di una fragilità ben conosciuta da tutti. La madre della giovane di Riva Ligure aveva parlato con la detenuta pochi giorni fa, ma le difficoltà nel fissare i colloqui erano tante: “La mamma proprio quel pomeriggio lì in cui poi abbiamo avuto la notizia di Azzurra aveva provato a chiamare tante volte per fissare un colloquio e non c'è riuscita” spiega.

Il crollo di Susan

Anche Susan John, la 42enne nigeriana morta in cella dopo aver rifiutato di bere e mangiare per venti giorni, era provata dal divieto di incontrare il suo figlio di 3 anni: “Credo abbia avuto un crollo psicologico determinato dal distacco famigliare e dal confronto con una realtà molto dura soprattutto per una persona straniera” dice l'avvocato Manuel Perga. Lei però poteva essere forse salvata con un ricovero forzato: “Credo che un TSO (trattamento sanitario obbligatorio ndr) avrebbe avuto una sorte diversa nella vicenda” aggiunge il legale.

Indagini e autopsia

Sui decessi sono state aperte due indagini della Procura di Torino per istigazione al suicidio. Un passo necessario per le autopsie che dovrebbero essere eseguite domani, lunedì 14 agosto.

Interviste a Marzia Balestra, avvocata di Azzurra Campari; Manuel Perga, avvocato di Susan John.