Edilizia: c'è la proroga del Superbonus

Si apre uno spiraglio per chi era rimasto imbrigliato nelle maglie del Superbonus per le ristrutturazioni energetiche in edilizia, senza riuscire ad arrivare al termine dei lavori o a recuperare il bonus previsto. E' quanto emerge dall'ultimo decreto omnibus appena varato dal Governo. Per gli edifici unifamigliari o le villette a schiera ci saranno tre mesi in più per terminare i lavori: non più settembre 2023, ma dicembre.

Ancora più importante la decisione delle Poste di tornare ad accettare da ottobre prossimo i crediti da Superbonus dai privati: si potranno sbloccare così migliaia di cantieri - anche in Piemonte - rimasti a metà per la mancanza di liquidità. La mossa delle Poste potrebbe essere seguita - come spesso è accaduto in passato - da quella di altre banche.

Intanto il mercato del Superbonus si sta lentamente assottigliando, ma continua ad avere un impatto sull'economia. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Enea In Piemonte al 31 luglio sono oltre 30mila gli edifici che hanno beneficiato del Superbonus, per un importo 6 miliardi 200 milioni. In media l'83% dei lavori è stato già realizzato. Un anno prima gli edifici coinvolti erano meno di 16 mila per un importo di 2 miliardi 700 milioni.



