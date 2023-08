Tartaruga alligatore, ora a Ravenna in un centro specializzato

Si trova a Ravenna adesso in un centro specializzato. La tartaruga alligatore era stata trovata in Piemonte, a Pianezza, vicino a un parco giochi, e catturata dai Carabinieri per la tutela della biodiversità. Portata al Canc di Grugliasco, che fa parte del dipartimento didattico dell'Università di Torino, la testuggine fa parte di una specie rara e letale; il suo morto è più potente di quello di un leone.

Il pericolo

Probabilmente apparteneva a un privato che alla fine se n'è sbarazzato ma mettendo in pericolo l'incolumità delle persone. La tartaruga è lunga 50 centimetri per 15 kg di peso, ciò vuol dire che è giovane, perché possono arrivare a un metro. Dal Canc rinnovano l'invito alle persone di non prendere animali selvatici perché non possono vivere in casa con noi.