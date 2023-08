Tav, c'è l'accordo transfrontaliero sui materiali di scavo. Il 14 settembre nuovo vertice a Torino

servizio di Davide Lessi

montaggio di Paolo Monchieri



Dopo una lunga trattativa tra Francia e Italia è stato firmato l'accordo sul trasferimento transfrontaliero di materiali di scavo riusabili nella realizzazione del tunnel di base. In pratica l'accordo prevede che il cantiere italiano, che ha molto materiale per calcestruzzo in esubero, possa trasferire questi suoi scarti verso quello francese nel rispetto delle normative ambientali dei rispettivi Paesi. Il risparmio stimato per questo riutilizzo degli scarti è di almeno 17 milioni di euro. Torna la fiducia anche sull'impegno dei francesi per il rispetto del cronoprogramma: Parigi avrebbe assicurato coperture economiche e volontà di fare presto. Se ne capirà di più tra poco più di un mese: il 14 settembre a Torino ci sarà un vertice tra Italia, Francia e Commissione europea proprio sulla Tav.