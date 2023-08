Tempi lunghi per la riapertura del Frejus, si spera in un rinvio della chiusura del Monte Bianco

Si annunciano lunghissimi i tempi per un ritorno alla normalità nel traforo del Frejus. Le auto aggirano l'interruzione sull'autostrada A43 grazie alla viabilità secondaria. I mezzi pesanti, invece, sono deviati verso il traforo del Monte Bianco dove i tempi di attesa hanno superato le 3 ore su entrambi i versanti. E con ripercussioni sulla rete autostradale piemontese, con un filtraggio allo svincolo di Santhia dei mezzi pesanti che volevano raggiungere il Monte Bianco, deviati verso Ventimiglia.

Una situazione insostenibile, soprattutto perchè dal 4 settembre anche questo tunnel dovrebbe chiudere per lavori programmati da tempo. Ecco perchè ora dopo ora si fa spazio l'ipotesi di un rinvio dell'intervento che oggi paralizzerebbe i trasporti tra Italia e Francia.

Lo ha chiesto il Governatore Cirio al vicepremier Tajani e alla società che gestisce il traforo, ribadendo la necessità di una seconda canna sotto la montagna più alta d'Europa.

Altrettanto critica la situazione per la linea ferroviaria. I danni sui binari sono notevoli e la galleria potrebbe essersi lesionata. In questo caso la riapertura potrebbe slittare considerevolmente rispetto all'ipotesi di due settimane prevalente adesso.

Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte afferma la necessità di un rinvio della chiusura del tunnel del Monte Bianco nel servizio di Lorenzo Bertolucci.