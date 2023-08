Trovate ossa umane, indagato per omicidio il figlio

Ma chi ha trasportato il corpo in quel punto? Un luogo fuori mano, dove una donna sola e per giunta disabile non sarebbe mai potuta arrivare con le sue gambe. I carabinieri e la procura di Novara sospettano del figlio, Stefano Garini, agente immobiliare milanese. L'uomo avrebbe nascosto a tutti la morte della madre, occultando il corpo, per continuare a usufruire della sua pensione.

Ma la procura gli contesta anche l'omicidio: le indagini sono in corso e nulla trapela sugli elementi che portano alla più grave delle accuse. Di certo, Garini non ha mai denunciato la scomparsa della madre che, a quanto pare, mancava da casa almeno dal maggio del 2022. Pochi giorni fa i carabinieri hanno perquisito l'appartamento dove Liliana abitava con il figlio. All'uomo hanno sequestrato il telefono, il computer e anche il conto corrente.