Tra le borgate di Ingria: banda larga e turismo per frenare lo spopolamento

Il Comune di Ingria, in val Soana, immerso nel Parco naturale del Gran Paradiso, provincia di Torino, ha 45 residenti. È il secondo Comune meno popoloso del Piemonte. In venti, circa, di vivono tutto l'anno. Cento anni gli abitanti fa erano quasi duemila, lo spopolamento è iniziato nel Dopoguerra.

Ingria è formato da venti borgate, tante sono disabitate, si animano solo d'estate e durante le feste. A Pasturera, d'inverno, c'è una sola abitante, Elena: “vivo qui con i miei animali, si sta benissimo”, racconta.

Il Comune dell'ex Provincia di Torino (oggi Città metropolitana) ha due dipendenti, un amministrativo e un operaio. Il segretario comunale è condiviso con altre quattro amministrazioni. Ma negli uffici danno una mano tutti i componenti di giunta e consiglio.



Il sindaco, Igor De Santis, è di Ingria, ma vive a Ivrea. Per incentivare il ripopolamento, è stata creata al piano terra del municipio una sala per il coworking con accesso alla banda larga. E poi ci sono diversi progetti legati al turismo. “Ci siamo affiliati a diversi circuiti - spiega il sindaco - come i Borghi più belli d'Italia e i Comuni fioriti. Dal turismo alla banda larga - aggiunge - stiamo cercando di insistere a livello di valle su questo tipo di iniziative per poter tornare ad avere le borgate vive e abitate tutto l'anno”.

I fiori adornano le case, mentre vecchie fotografie ricordano chi vi abitava in passato: “sono pannelli che raccontano la vita degli anziani che non ci sono più, è un modo per ricordarli”, spiega il consigliere comunale Renato Poletto.

