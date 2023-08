Stop Euro 5, le proposte dell'Anci. Domani vertice tecnico fra tre ministeri

Sono giorni di attesa in Piemonte in vista del 15 settembre, quando in 76 Comuni scatterà, fino al 15 aprile, il divieto parziale di circolazione nei giorni feriali (dalle 8.30 alle 18.30) dei diesel Euro 5. Misura presa dalla Regione in seguito a una procedura europea di infrazione sulle emissioni. “Non c'è stata ancora la corsa alla sostituzione del veicolo, stanno tutti aspettando le ultime notizie e soprattutto se ci saranno incentivi”, racconta Catello Esposito, direttore vendite di un concessionario d'auto a Torino.

Domani, mercoledì 30 agosto, ci sarà una riunione online tra i tecnici dei ministeri di Trasporti, Ambiente e Affari europei per trovare il modo di scongiurare il blocco, ed è in programma anche un vertice in Regione con imprese e associazioni datoriali per pensare a incentivi per rottamazioni e bonus trasporti.

Intanto, c'è chi si chiede cosa fare della propria auto: “ci sono tanti clienti che hanno tanta cura dei loro veicoli, quindi imporre a loro una sostituzione di un oggetto che è ancora in grado di dare delle presentazioni di mercato e attuali è un po' forse una forzatura”, dice Antonio Piscitelli, direttore post vendita di un concessionario a Torino.

L'Anci ha elaborato delle proposte, ad esempio, spiega il presidente regionale e sindaco di Vercelli Andrea Corsaro, “una riduzione del blocco strutturale al cuore della città, mentre altre soluzioni credo che possano essere trovate in sede ministeriale"

I sindaci di Biella e Verbania hanno annunciato che non applicheranno il provvedimento. Ci atterremo alle disposizioni della Regione, dice invece il primo cittadino di Torino, Stefano Lo Russo: “è una questione a nostro modo di vedere di priorità assoluta perché la salute publica deve esere in qualche modo garantita e dentro la cornice interventi che verranno messi in campo noi cercheremo di continuare con la nostra strategia di mobilità sostenibile”.

Critiche e forte preoccupazione da Confartigianato e Ascom Confcommercio. Di diversa posizione Legambiente, che chiede si proceda sulla strada tracciata a tutela della salute pubblica.

interviste a Catello Esposito (direttore vendite concessionario a Torino), Antonio Piscitelli (direttore post vendita concessionario a Torino), Andrea Corsaro (presidente Anci Piemonte e sindaco di Vercelli), Stefano Lo Russo (sindaco di Torino)