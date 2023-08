Cervatto, dopo vent'anni tornerà un albergo: sarà il secondo esercizio commerciale del paese

La frazione di Oro Negro era un tempo un piccolo centro sciistico, quando c'era la neve. Ci si arriva a piedi, ma un altro mezzo per raggiungere borgate come questa nella val Mastallone è l'elicottero, che fa la spola con la piazzola di atterraggio di Cervatto. Il Comune di Cervatto, in provincia di Vercelli, ha 48 residenti. Gli abitanti fissi sono una ventina. Cent'anni erano duecento. Ma la popolazione si moltiplica d'estate con coloro che raggiungono le seconde case.

L'ultimo hotel ha chiuso vent'anni fa. Una volta a settimana arriva il furgoncino che vende frutta e verdura. A Cervatto, infatti, c'è un solo esercizio commerciale: un bar osteria, aperto nei locali del municipio. I titolari sono di Ispra, provincia di Varese, e vengono qui da vent'anni. Ma dopo il bar, gestiranno anche Villa dell'Acqua, elegante dimora di fine ottocento che fu donata al Comune dagli ultimi proprietari: i lavori sono appena terminati. E così a Cervatto tornerà un albergo, che ospiterà nei suoi spazi anche un centro medico.



Il vicesindaco Franco Debernardi è l'unico componente di giunta e consiglio comunale che risiede effettivamente a Cervatto: ci è tornato dopo la pensione. La sindaca Marina Moretti è cervattese, ma vive e lavora a Biella. Il Comune non ha dipendenti ma una convenzione con la vicina Fobello, da cui Cervatto si distaccò nel 1928. E gestire le risorse, spiega la sindaca, è davvero complicato: “ci dobbiamo appoggiare a liberi professionisti esterni, oppure dobbiamo rinunciare a determinati interventi”.

servizio di Ludovico Fontana

montaggio di Tiziana Samorì

interviste a Franco Debernardi (vicesindaco di Cervatto), Giuseppe Agrelli (imprenditore) e Marina Moretti (sindaca di Cervatto)