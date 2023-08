"Tav, avanti con i lavori"

Era parecchio tempo che non si verificano scontri di questa dimensione, “però questo non ha nessun impatto sui nostri lavori: i cantieri vanno avanti regolarmente, noi siamo convinti che il dissenso sia sempre una cosa giusta ma se fatto nel modo giusto”. Maurizio Bufalini è il nuovo direttore generale di Telt, la società italo-francese nata per realizzare la Tav Torino-Lione, la linea ferroviaria ad alta velocità. Succede a Mario Virano, morto a fine giugno dopo una breve malattia, di cui era il vice. La nomina è arrivata alla vigilia degli incidenti di domenica ai cantieri di Chiomonte e San Didero, sui quali continuano le indagini della polizia per identificare i responsabili, mentre Amnesty International ha denunciato in una nota l'uso indiscriminato delle forze dell'ordine di gas lacrimogeni “lanciati anche ad altezza uomo”.



Intanto l'opera va avanti: prevista a fine mese la firma dei contratti di realizzazione del tunnel di base del Moncenisio, lato Italia: “sono gli ultimi 12 km e mezzo di galleria che si aggiungono ai 45 km già aggiudicati lato Francia, quindi entro la fine dell'anno inizieremo a lavorare a pieno regime anche in Italia”

Ma il dialogo con chi dissente prosegue, spiega Bufalini: “tra i Comuni della valle e noi è nata una collaborazione molto forte anche per merito dell'Osservatorio Torino-Lione, che ha ripreso le sue attività: tutte le problematiche vengono affrontate, ad esempio la viabilità delle organizzazioni dei cantieri in fase esecutiva, e su questo è sempre possibile trovare una soluzione che riduca al minimo il disagio dei territori attraversati”.

La fine prevista dell'opera, che costerà complessivamente 8,6 miliardi di euro, è per dicembre 2032.