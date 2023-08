Altre due medaglie per Ganna: ai Mondiali ora sono 14

Rivincita mondiale per la Danimarca due anni e un giorno dopo le Olimpiadi di Tokyo, quando fu sconfitta dall'Italia al termine di un'epica rimonta guidata da Filippo Ganna all'ultimo chilometro. Questa volta, ai Mondiali scozzesi in corso Glasgow, il ciclista di Verbania non è riuscito nell'impresa. In pista per la finale dell'inseguimento a squadre tre del quartetto azzurro del 4 agosto 2021: Ganna, Jonathan Milan e Francesco Lamon, più Manlio Moro, preferito all'altro olimpionico Simone Consonni. Italiani avanti fino a metà gara, poi si impongono i danesi, favoriti alla vigilia per i tempi realizzati nelle qualificazioni: corrono i 4 km della corsa in 3 minuti 45 secondi e 161 millesimi, due secondi in meno degli italiani.

Ganna arricchisce comunque un palmares stellare: è la tredicesima medaglia ai mondiali su pista, medaglie che si aggiungono all'oro olimpico, ai trionfi su strada, al record dell'ora e tanti altri trofei. Ma le medaglie mondiali sono nel frattempo già diventate 14: stasera, domenica 6 agosto, sarà oro o argento nell'inseguimento individuale, di cui è campione iridato in carica. Ganna si è infatti qualificato stamattina per la finale: sfiderà il britannico Dan Bigham.