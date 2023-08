Le "Canzonine" per bambini all'ultima giornata del TOdays

"Le Canzonine" di Enrico Gabrielli sono canzoni per bambine e bambini: l'ultimo progetto del musicista toscano, membro dei Calibro 35 e altre formazioni rock, che questa volta ha cambiato completamente genere, coinvolgendo diversi amici e colleghi tra cui Giovanni Truppi. L'idea è nata nel momento in cui è diventato papà: “è stata un'occasione per far divertire me, mia moglie e miei bimbi - spiega -. Poi è arrivato il lockdown ed è diventato così un divertimento familiare un po' obbligato, e dopo è venuto fuori un disco”.

La chiusura del TOdays

Un disco e uno spettacolo, proposto nell'auditorium del Cecchi Point (centro multiculturale del quartiere Aurora) nella giornata conclusiva della nona edizione del TOdays di Torino. Tre giorni di musica, incontri, mostre e laboratori con 120 ospiti, tanti internazionali. E le riprese di tutti i live diventano un racconto collettivo sui social. Fulcro del festival lo Spazio 211 nel quartiere Barriera di Milano: tra i protagonisti gli americani Wilco e gli italiani Verdena.

Bilancio più che positivo per gli organizzatori, dice il direttore artistico Gianluca Gozzi: “in qualche maniera è stata una celebrazione dell'unicità: l'unicità di ogni artista che porta la sua storia sul palco, e l'unicità di ogni singolo spettatore che vive quello che un festival è, e cioè un'esperienza immersiva di tre giorni, dal pomeriggio a notte fonda. È andata ben oltre le aspettative e quello che potevamo immaginare e sognare”.

