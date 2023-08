Frana a Sauze di Cesana, i turisti portati via con l'elicottero

La terra, i massi, i tronchi degli alberi che si mescolano al torrente. È successo ancora, stavolta nella Valle Argentera, a Sauze di Cesana, un altro Comune della Val di Susa dove tanti trascorrono le vacanze. L’incubo comincia ieri sera (giovedì 24 agosto). Verso le 18,30, il temporale forte, la grandine, e l’inizio del disastro che trascina via anche un ponte di legno - a metà della valle - usato da auto e camper per raggiungere ristoranti e spiazzi.

Valle Argentera isolata

Ma alla fine sono diversi i punti dove la montagna cede, fin dall’imbocco della strada. Al momento non ci sono né dispersi né feriti ma la Valle Argentera resta isolata. Circa 150 persone sono rimaste bloccate sui mezzi o nelle strutture. Le riportano a valle gli elicotteri dei vigili del fuoco andati avanti e indietro per tutta la mattina.

I tempi per la riapertura

Altre persone tornano a Sauze di Cesana con i mezzi cingolati. Il Comune li accompagnerà in stazione a Oulx perché possano rientrare a casa, mentre l’amministrazione di Cesana ne accoglierà una trentina nella sua palestra. Dovranno risalire a Sauze per recuperare auto e camper. La strada sarà riaperta in una ventina di giorni, si stima.