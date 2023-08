Da oggi nei distributori il prezzo medio regionale dei carburanti

Un’informazione in più per i consumatori in tutti i distributori: da oggi, primo agosto, è infatti obbligatorio esporre i prezzi medi regionali dei carburanti disponibili in ciascun impianto; le quotazioni devono essere aggiornate quotidianamente, e già da stamattina sono presenti con diverse modalità di esposizione, alcune più chiare, altre meno evidenti. Non tutte le persone che fanno rifornimento però ne sono al corrente, e secondo i gestori questa ulteriore informazione rischia di creare un po’ di confusione. Più utili, secondo l’associazione dei consumatori Codacons, le app che indicano i prezzi più bassi nella propria zona di riferimento.

La norma era stata introdotta con il decreto legge sulla Trasparenza dei prezzi dei carburanti, entrato in vigore lo scorso 15 gennaio 2023, con l'obiettivo di fermare la speculazione in un momento di forti rincari, ed era stato presentato un ricorso al Tar da parte degli esercenti, poi bocciato. In caso di violazione, sono previste multe da 500 fino a 6mila euro, con possibilità di chiusura dell'impianto da 7 a 90 giorni dopo la terza inottemperanza.

Nel servizio sentiamo l'intervista a Marco Maria Donzelli, Codacons Novara