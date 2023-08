Rsa, cambiano le regole per la partecipazione dei Comuni alla spesa. I sindaci: noi senza risorse

Mancano 30 milioni di euro. E per trovarli si potrebbe dover tagliare altro. Pena, nei casi più estremi, il default. È il rischio che corrono i Comuni piemontesi dopo che la Regione ha modificato, uniformandosi all'Isee nazionale, le linee guida per le rette delle Rsa di chi ha diritto al posto a totale carico pubblico. Migliaia di persone alle quali finora poteva venir prelevata dal comune per prassi l'indennità di accompagnamento. Con la possibilità talvolta di rivalersi anche sulla prima casa. Da metà settembre non si potrà più fare. Una buona notizia dunque per i cittadini, ma che mette in difficoltà i sindaci.

Di qui l'appello alla Regione a fornire le risorse necessarie. Condiviso pure da sindacati dei pensionati, come lo Spi Cgil. E persino dal coordinamento di associazioni di anziani e disabili, che ha portato, facendo ricorso al Tar, alla correzione del regolamento.

Per Torino significherebbe trovare 11 milioni di euro su 120 milioni totali a bilancio per le politiche sociali. “Non si tratta di spese extra ma di minori introiti, prelevati agli assistiti”, avverte la Regione. Che si è detta disponibile a continuare il confronto, pur ribadendo di essersi limitata, ad attuare la normativa nazionale a dieci anni dalla sua introduzione.

