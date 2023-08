Notti di Perseidi

Nessuna stella cade da cielo. Quelle che vediamo sono meteore: detriti di comete e asteroidi grandi dal millimetro al metro. Attraversano l'atmosfera terrestre a grande velocità dando vita ad un fenomeno che si chiama ablazione. L'intenso attrito con l'aria riscalda i frammenti cosmici e li distrugge liberando energia e producendo quella scia luminosa che da terra dà l'impressione di una stella in caduta libera. Le meteore sono visibili nel corso dell'intero anno perchè ci sono diversi sciami meteorici legati a comete e asteroidi. Ma quelle più spettacolari sono quelle visibili in queste notti agostane, quando la Terra passa attraverso uno sciame di meteore: le Perseidi. Se volete vedere una stella cadente per affidarle un desiderio dovete scegliere, possibilmente, un luogo in alto e lontano dalle luci delle città. Tra i migliori perchè completamente privo di inquinamento luminoso è il Colle di Nivolet, nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. A Cumiana nel bioparco zoom oltre alla notte di San Lorenzo stasera si festeggia la giornata internazionale del leone. I torinesi possono facilmente raggiungere l'osservatorio di pino torinese, la collina di Superga o la Pista 500 del Lingotto. Qualunque luogo scegliate, poi volgete lo sguardo a Nord-Est, rilassatevi, abbiate pazienza e godetevi lo spettacolo del cielo.