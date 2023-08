Toro, finalmente si gioca: debutto contro il Feralpisalò

A sette giorni dall'inizio del campionato primo impegno ufficiale per il Torino di Ivan Juric. Coppa Italia, in casa, contro il Feralpisalò matricola terribile che punta a dire la sua nella serie cadetta. Il tecnico granata schiererà dal primo minuto Nikola Vlasic. Il trequartista è arrivato da meno di una settimana dopo un lungo tira e molla di mercato con il West Ham. Dal suo piede si spera arrivi quella qualità necessaria per creare superiorità in attacco e innescare Sanabria che sarà la punta centrale.

Visita a Superga

Si tratta della prima sfida ufficiale tra le due società: la recente amichevole a Pinzolo, il 22 luglio, si è conclusa 2 a 0 per il Toro con gol di Schuurs e Savva. In occasione di questa sfida valevole per il primo turno di Coppa Italia, bel gesto di dirigenti e tifosi del Feralpisalò, che si sono recati in visita a Superga, per omaggiare gli eroi del Grande Torino. Presenti il presidente Giuseppe Pasini e l'allenatore Stefano Vecchi.