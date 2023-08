Torino-Feralpisalò, le probabili formazioni. Allo Stadio olimpico Grande Torino, tra poco i granata in campo per i trentaduesimi di Coppa Italia. L'avversario è il Feralpisalò, neopromossa in serie B. Un tempo si sarebbe detto calcio d'agosto per dire che non ha grande importanza, ma i calendari compressi il moltiplicarsi degli eventi hanno cambiato tutto. Da stasera si inizia a fare sul serio. Gara ufficiale che vale il passaggio del turno in Coppa Italia. L'avversario è il Feralpisalò già affrontato in amichevole e battuto.

Fattore Vlasic

Juric si aspetta conferme ma soprattutto gol da un attacco che in questo precampionato ha faticato un po'. Torna a giocare con i suoi ex compagni Nikola Vlasic. Fortemente voluto da Juric, a lui si chiede la qualità necessaria per trovare le occasioni giuste. Il Feralpisalò neopromosso in Serie B ci tiene a fare bella figura ma a mister Vecchi mancano 7 titolari. Juric deve fare a meno solo di Djidji. In porta ha recuperato Milinkovic-Savic mentre Buongiorno guiderà la fase difensiva. Tra 7 giorni la ripresa del campionato, anche per questo il test di stasera è importante per testare il lavoro svolto in ritiro. Ricci e Sanabria in dubbio, in alternativa scaldano i motori Tameze e Pellegri.

Le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

Feralpisalò (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti, Martella; Hergheligiu, Carraro, Di Molfetta; Compagnon, La Mantia, Guerra.