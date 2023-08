In 150 tra container e tende nell'hub di prima accoglienza di Torino

I container che d'inverno ospitano i senzatetto, per la prima volta quest'estate hanno iniziato ad accogliere i migranti sbarcati a Lampedusa. Altre tende, nonostante il caldo, sono state montate d'urgenza sull'asfalto. Siamo nella periferia Nord-Ovest di Torino, in via Traves, nell'hub di prima accoglienza gestito dalla Croce Rossa, dove vengono convogliati tutti i pullman provenienti dalla Sicilia e destinati al Torinese. Gli ospiti - 150 è la capienza massima - vi rimangono in media una settimana, per poi essere assegnati ai vari centri di accoglienza del territorio e avviare le procedure di richiesta asilo.

Servizio di Manuela Gatti, immagini di Luciano Gallian, montaggio di Paola Galassi. Interviste a ospiti del centro e a Manlio Nochi della Croce Rossa Italiana