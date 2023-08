Torino nella morsa del caldo e dell'afa. Le voci dalla città

Tra le città più colpite dall'afa c'è Torino. Cappelli e ventagli nelle edicole, l'ombra di statue e monumenti presa d'assalto, le fontane di piazza Castello come un oasi nel deserto. Torinesi e turisti affrontano così la peggiore ondata di caldo del 2023 in Piemonte. Un filo di aria bollente smuove appena le bandiere del palazzo regionale. L'umidità rende il caldo ancora più insopportabile, ma tra gli artisti di strada c'è chi cerca di resistere.

Il peggio però deve ancora arrivare. Mercoledì in città sono attesi 38 gradi, 41 quelli percepiti. Arpa Piemonte ha esteso fino a giovedì il livello di rischio 3, cioè quello più alto per l'impatto sulla salute. Solo a partire da sabato si tornerà a respirare.

Per fronteggiare l'emergenza, il comune ha attivato un piano di intervento rivolto alle persone più fragili. Chi ha bisogno di aiuto può telefonare ai numeri 011.81.23.131 e 011.011.33.333 del Servizio aiuto anziani tutti i giorni dalle 9 alle 5 (nei restanti orari risponde la polizia municipale). “Si tratta di interventi di supporto offerti da un operatore qualificato”, spiega la dirigente Paola Chironna. "I volontari possono anche fare compagnia al telefono agli anziani, oppure andare a casa per portare una spesa, un medicinale o accompagnarli a una visita medica quando i familiari non sono disponibili".

Con un investimento aggiuntivo di circa 100mila euro, è stato realizzato inoltre un progetto mirato agli anziani ultrasessantacinquenni residenti nel territorio torinese, normalmente autosufficienti, individuati in sinergia con i distretti sanitari e i medici di medicina generale, nonché anziani con fragilità sociale, in particolare persone sole, segnalate dai servizi sociali, su cui attivare azioni di vigilanza, monitoraggio e sostegno.

