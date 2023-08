Torino senza metropolitana ad agosto

Con una città già ostaggio dei lavori in corso in superficie, tra strade in manutenzione e opere di Ireti e Smat, ecco in arrivo un ulteriore disagio per turisti e cittadini: la chiusura per un mese della metropolitana di Torino. Un'interruzione necessaria per collegare il nuovo tratto verso Cascine Vica con la linea esistente.

Il prolungamento della linea determina anche la necessità di incrementare il numero dei treni disponibili. Verrà quindi ottimizzata la chiusura forzata per aggiornare il sistema di segnalamento lungo il tracciato per consentire l'arrivo dei nuovi treni e rinnovare il sistema.

Per chi resta in città e sceglierà di spostarsi in macchina, la consueta buona notizia: anche quest'anno, nelle settimane centrali di agosto, verranno sospese le limitazioni alla circolazione previste dalle 7,30 alle 10,30 nella ZTL Centrale e si potrà sostare nelle “strisce blu” senza dover pagare.



