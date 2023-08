Toro senza grinta e idee, cinque giorni per intervenire sul mercato

La sconfitta è di quelle destinate a lasciare il segno. Non tanto per il punteggio e nemmeno per gli avversari: perdere contro il Milan a San Siro ci può stare, quel che invece non si può e non si deve vedere è l'atteggiamento mostrato dalla squadra priva di aggressività e in balia degli avversari per tutti i novanta minuti. Se Juric ha parlato della peggiore partita da quando allena i granata, significa che il campanello d'allarme si è fatto sentire forte e a questo punto non può essere ignorato dalla società che ha solo più cinque giorni per porre rimedio a un mercato fino ad ora deludente. Da ieri poi c'è un problema in più: l'infortunio di Sanabria, che andrà valutato nelle prossime ore, priva il Toro del suo bomber più prolifico, lasciando al solo Pellegri l'intero il peso dell'attacco. Un insieme di situazioni che potrebbe anche convincere Juric a cambiare qualcosa nel suo fino ad ora granitico assetto tattico. Valutazioni che il tecnico approfondirà a partire da domani, anche alla luce delle notizie che arriveranno dal mercato e dall'infermeria. Un attaccante e una punta sono indispensabili per rafforzare le ambizioni della squadra e intanto all'orizzonte c'è la partita di domenica prossima con il Genoa che si annuncia già ad alta tensione. Il Toro ha bisogno espugnare finalmente l'Olimpico per andare alla sosta senza affanni.