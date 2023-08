Toro, una vittoria per scaldare la piazza

Sarà un Toro al gran completo quello che lunedì sera affronterà il Cagliari all'Olimpico nel debutto di campionato. Vanno verso il pieno recupero anche Zima e Djidji, mentre permane qualche dubbio solo per Seck, un piccolo punto interrogativo che lascia comunque a Juric ha il problema dell'abbondanza. Valentino Lazaro, l'ultimo acquisto, anche lui cavallo di ritorno, arriverà invece in città la prossima settimana per le visite mediche, ma sugli esterni per la gara con i sardi, i titolari saranno Bellanova e Vojovoda. Per il resto è molto probabile che il tecnico granata non cambi molto rispetto alla gara di Coppa Italia con la Feralpi con Vlasic e Radonjic alle spalle di Sanabria. Contro la più temibile tra le neopromosse il Toro ha l'obbligo di partire bene, anche per far crescere i numeri di una campagna abbonamenti che procede ancora a rilento. Andare alla prima pausa di inizio settembre avendo già messo punti pesanti in classifica potrebbe essere importante per far crescere l'entusiasmo ma serve partire con il piede giusto anche perché, già alla seconda giornata, i granata sono attesi a San Siro da un Milan annunciato tra i favoriti per lo scudetto.