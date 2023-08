"I lavori sui binari sarebbero dovuti iniziare solo dopo il passaggio di quel treno"

"I lavori sui binari sarebbero dovuti iniziare soltanto dopo il passaggio di quel treno".

La nota pubblicata sul sito di Ferrovie dello Stato dà una prima parziale spiegazione dell'incidente di Brandizzo.

Troppo poco per adesso, per capire una tragedia che è costata la vita a cinque operai la scorsa notte.

In quel tratto, continua ancora Ferrovie dello Stato, "le condizioni della linea consentivano al treno di raggiungere i 160 km/h", la questione è un'altra, e non la velocità del mezzo: perché gli operai, dipendenti di una ditta appaltatrice, erano lì se, come emerge dai primi accertamenti, mancava il nulla osta a cominciare i lavori da parte di rete ferroviaria italiana?

Le indagini per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo, per ora a carico di ignoti, sono affidate alla procuratrice capo di Ivrea, Gabriella Viglione, e dovranno ricostruire la catena delle responsabilità. Tra l'altro, sempre secondo la procura, quando è avvenuto l'impatto sul posto c'era anche personale di rfi, e in quel tratto poco prima c'erano stati altri passaggi di convogli.