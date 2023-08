Una giustizia a metà: l'amarezza dei parenti delle vittime

A casa di Rosi Platì tutto parla di Giuseppe, suo figlio, 26 anni per sempre, la vittima più giovane della tragedia della ThyssenKrupp. Sapere in carcere l'ex amministratore delegato del gruppo Harald Espenhahn per i famigliari è giustizia a metà. Arrivata troppo tardi, a 17 anni dai fatti, a sette dalle condanne definitive in cassazione. L'ipotesi certa della semilibertà già ottenuta dall'altro imputato tedesco Gerald Priegnitz, già libero. In ogni caso, è l'ultimo atto di una vicenda umana e giudiziaria lunghissima.

La tragedia

6 dicembre del 2007, sette operai investiti da un'onda di fuoco nello stabilimento di Torino. I processi. Nel 2016 le condanne definitive per omicidio colposo con dolo eventuale. Per Espenhann 9 anni e 8 mesi. Lui già in Germania, il tira e molla per l'esecuzione della pena. I ricorsi dell'imputato che fino all'ultimo attraverso i suoi legali ha contestato presunte violazioni del giusto processo. Adesso la parola fine. Cinque anni da scontare, il massimo riconosciuto in Germania per l'omicidio colposo. Per Antonio Boccuzzi, unico sopravvissuto, è un atto dovuto, l'unico epilogo possibile che non cancella il passato.