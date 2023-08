Treni regionali, debutta il biglietto digitale

Il biglietto digitale fa il suo ingresso in Trenitalia. D'ora in poi sarà obbligatorio per potere viaggiare sui treni regionali. Si potrà acquistare tramite App, sul sito web di Trenitalia, nelle agenzie di viaggio e in altri operatori abilitati.

Ma come funziona? Una volta acquistato, spiegano da Trenitalia, sarà possibile effettuare un numero illimitato di cambi data e ora fino alle 23:59 del giorno precedenti il viaggio; mentre il giorno del viaggio sarà possibile effettuare un numero illimitato di cambia ora fino alle 23:59, anticipando o posticipando la partenza.

Un’altra importante novità è rappresentata dal check-in di convalida, che andrà fatto prima di salire sul treno. Chi è non lo fa come utente registrato nell’App, lo potrà fare collegandosi al link presente nell’email oppure sms ricevuto al momento dell’acquisto. Una volta fatto il chek-in il biglietto risulta valido per viaggare.

Da sottolineare che per ora il biglietto digitale non è valido per gli abbonamenti.

Nel servizio parla Marco Della Monica, Dir. Reg. Piemonte Trenitalia