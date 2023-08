Tumore al cervello: al San Martino di Genova osservato come mai prima

Hanno marcato le cellule tumorali con una stringa di Dna, una specie di "codice a barre" che identifica soltanto quella particolare cellula e le sue discendenti, e le hanno studiate nel corso dello sviluppo della malattia in modelli animali e organoidi. Questo approccio, adottato dai ricercatori del Policlinico San Martino e dell'Università di Genova, ha permesso loro di fare luce, come mai prima, sull'evoluzione del glioblastoma, il più diffuso e aggressivo tumore del cervello, per il quale non esiste una cura definitiva. La ricerca è stata appena pubblicata su Cancer Cell, una delle riviste più importanti del settore.

“Di quasi tutti i tumori - spiega Paolo Malatesta, responsabile del programma di neuro-oncologia sperimentale del Policlinico San Martino e professore di biologia molecolare all'Università di Genova - è molto difficile studiare l'evoluzione a questo livello di risoluzione cellulare, perché nella realtà i tumori vengono scoperti solo quando sono ormai formati e non abbiamo un modo per riconoscere e seguire ciascuna delle cellule che danno inizio alla malattia”.

“Abbiamo scoperto - aggiunge Davide Ceresa, coautore dello studio e ricercatore al San Martino - che esiste un meccanismo molto complesso di competizione tra le cellule tumorali, una contro l'altra, che avviene fin dalle prime fasi di sviluppo del tumore. Alla fine solo i cloni più resistenti sopravvivono e si moltiplicano”.

I ricercatori hanno anche identificato nel gene Myc - già noto per il suo ruolo in altri tumori - uno dei maggiori responsabili di questo processo di selezione clonale. Si tratta di nuove e importanti informazioni, che forniranno altri strumenti per combattere meglio la malattia.