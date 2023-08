Vino e turismo: cambiare vita in Monferrato

Touve e Are sono arrivati dalla Norvegia nel 2018. Lei insegnante, lui avvocato, hanno comprato una cascina ad Agliano, nel Monferrato, e da allora sono diventati un punto di riferimento per chi proviene dal Nord Europa.

Dalla Scandinavia al Monferrato, storie di stranieri che scelgono l'Italia

La cascina è circondata da ettari di vigneti, coltivati con metodo biologico. Tuve e Are producono 10mila bottiglie l'anno e affinano la Barbera d'Asti Superiore in anfore di terracotta. Come loro sono tanti gli scandinavi che hanno scelto di trasferirsi nel Monferrato.

Chi viene qui cerca il buon vino, i ritmi tranquilli della campagna, le escursioni in bici. Nei primi sei mesi del 2023 le presenze in Monferrato, Langhe e Roero sono aumentate del 10% rispetto all'anno scorso.

