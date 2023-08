Il turismo in città tra sole e caldo

Il sole su Torino illumina strade e monumenti di una città che ha affrontato un'altra giornata di caldo, dopo una notte in cui si è registrata, in centro, una minima poco al di sotto dei 25 gradi. Oggi il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore segnalava bollino arancione per Torino, livello 2.

E' stato un ponte di Ferragosto positivo per l'offerta culturale, con il centro popolato da famiglie e turisti a colorare strade e piazze, e file di visitatori che si snodavano fuori dai musei, alcuni ad ingresso ridotto o gratuito. Anche oggi comunque, in una Piazza Castello molto meno affollata, protagonisti i giochi d'acqua.