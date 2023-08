Udinese-Juventus 0-3, gli highlights della partita

Udinese-Juventus, gli highlights della partita. Gol, pressing e giocate di prima. Il camaleontico Allegri archivia il corto muso, a Udine esordio convincente. Dopo due minuti la pressione genera subito un recupero palla con Vlahovic che serve Chiesa, rasoiata col destro e palla in rete: 1 a 0. Ti aspetti un Weah dominante, e invece è la catena di sinistra Alex Sandro-Cambiaso-Chiesa a funzionare a meraviglia. E così al sesto Rabiot apre il corridoio per Cambiaso, che trova però sulla sua strada Silvestri. E sempre da lì, al 18esimo, arriva il tiro-cross di Alex Sandro, braccio largo di Ebosele, è rigore. Vlahovic, glaciale dal dischetto: 2 a 0. Al 44esimo prova a rispondere l'Udinese con Thauvin, coast to coast che piega i guanti di Szczesny, ma in angolo. Al 47esimo sempre da lui, il migliore in campo, Cambiaso, arriva il cross che manda a vuoto Silvestri, facile facile per Rabiot che di testa fa 3 a 0.

Secondo tempo: gestione e grande Szczesny

Nel secondo tempo iniziano i cambi. Altro indizio: per Allegri, quest'anno, McKennie è ala destra, semina subito il panico nell'area dell'Udinese, difesa che sventa. La Juve arretra, l'Udinese ci prova. Al 62esimo Beto innesca Samardzic, e c'è la grande risposta del portiere polacco. E' sempre il mancato interista Samardzic a inventarsi una splendida palla, al 66esimo, che Lovric manda fuori di pochissimo. C'è ancora tempo per un gol annullato a Vlahovic, al 78esimo, per fuorigioco, su una bella palla di Iling-Junior. E ancora Szczesny che all'82esimo dice di no a Perez e Lucca. Ma la Juve a Udine, quest'anno, parte bene.