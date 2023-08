Ultimi giorni di mercato, il Toro prova ad accontentare Juric

Mentre le ore che separano alla chiusura del calciomercato sono sempre di meno, il Toro continua a sfogliare la margherita dei possibili rinforzi. Il settore più carente è quello dell'attacco, ma Origi e Zapata, in cima alla lista dei desideri di Juric, sono per ora economicamente inavvicinabili. Così il direttore sportivo Vagnati ha spostato le attenzioni sulla linea difensiva: sarebbe in dirittura d'arrivo l'accordo per il difensore georgiano Sazonov e anche l'intesa con l'Atalanta per l'esterno Soppy sarebbe a un passo: in questo caso si tratta di convincere soprattutto il giocatore. Movimenti anche in uscita con Berisha in procinto di passare a Empoli alleggerendo i granata dal peso del suo ingaggio. Acque decisamente meno mosse alla Juve dove il mercato può dirsi sostanzialmente chiuso. L'approdo di Lukaku a Roma tranquillizza quella parte di tifoseria che non avrebbe voluto l'ex nerazzurro, mentre le voci di offerte arabe per Pogba non hanno per ora trovato conferma. Le tessere ci sono tutte, ora tocca ad Allegri completare il mosaico restituendo al bianconero l'antico splendore.