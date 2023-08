E-bike e trekking, l'outdoor batte la villeggiatura in Valsesia

Aumentano i turisti nel vercellese: a Varallo sono cresciuti del 50% gli accessi agli uffici turistici da maggio a luglio: in un solo giorno 90 richieste di informazioni turistiche ad Alagna Valsesia. Sono soprattutto le attività all'aperto come il ciclo turismo e il trekking ad attirare i turisti in Val Sesia: sempre più frequente vedere soprattutto mountain bike, la novità è la bici a pedalata assistita, che percorrono sia le strade principali sia i sentieri di montagna.

Arte, cultura, natura

Cambia la tipologia di soggiorno: non c'è più la villeggiatura, ma arrivano nel weekend visitatori in cerca di esperienze all’aperto. Le impressioni sono confermate dai dati forniti dalla Atl terre dell'Alto Piemonte: i numeri degli accessi agli uffici di informazioni turistiche sono in continua crescita, con un boom in queste giornate di agosto. Tutta la zona del Vercellese che può vantare un buon risultato, puntando sia su arte e cultura sia sui percorsi cicloturistici.

Interviste a Ferruccio Baravelli, esperto outdoor, Pietro Bondetti, sindaco di Alagna, e Maria Paola Colombo, Atl Terre Alto Piemonte.