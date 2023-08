Verso un rafforzamento del trasporto pubblico: 1 miliardo di investimenti

Lo stop agli euro 5 diesel che potrebbe scattare a metà settembre coinvolgerebbe solo a Torino e provincia circa 130mila auto e una una parte degli automobilisti appiedati potrebbero essere costretti a rivolgersi ai mezzi pubblici. Sono sorprendentemente tanti infatti quelli che rinuncerebbero al mezzo privato volentieri. Secondo un recente studio condotto per conto di Hitachi Rail, l'azienda che produce i mezzi su rotaia impiegati dalla GTT, addirittura l'83% dei torinesi sarebbe disposto a usare di più il trasporto pubblico rispetto all’auto, se solo i mezzi fossero più efficienti.

In effetti, secondo un'altra indagine, a Torino i residenti impiegano mediamente 40 minuti ogni mattina per raggiungere il posto di lavoro. Quattro minuti in meno di Milano, che però è più grande. Infatti, se nel capoluogo lombardo l'attesa media alla fermata è di 10 minuti, a Torino è di 13.

Insomma c'è molto da fare. Ed è per questo che ad aprile il Comune ha annunciato un piano di investimenti da oltre un miliardo di euro. Primo obiettivo: ridurre proprio il tempo d'attesa a 8 minuti entro il 2027. Per questo sarà potenziata la rete tranviaria dagli attuali 70 fino ai 100 km, recuperando alcune tratte dismesse. Il grosso delle risorse, pari a 700 milioni, andranno per i lavori di prolungamento della metropolitana, a cui si aggiungono altri 380 milioni per 70 nuovi tram e 437 autobus.

A fronte di tutto questo, però, a luglio è stato anche approvato un aumento del prezzo dei biglietti, che scatterà entro la fine di settembre. Rincareranno le corse singole, i carnet e i giornalieri ma non gli abbonamenti.