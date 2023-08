Viaggio in Valsusa ferita dalle frane. I lavori non si fermano, ma servono risorse certe

Nemmeno le minacce di nuovi temporali fermano i lavori in Valsusa. Da Valle Argentera, nel comune di Sauze di Cesana, fino a Bardonecchia, passando per la Val Clarea, sono tante le località martoriate dalle frane d'agosto, con costi enormi per le comunità. “Sono tutti corsi d'acqua che in caso di temporali sono stati oggetto di fenomeni analoghi in passato - spiega Alberto Dotta, direttore del Consorzio Forestale dell'Alta Valsusa - Quello che impressiona quest'anno è la concentrazione, l'intensità e l'immediatezza che hanno caratterizzato il periodo”.

A Sauze di Cesana, prima i vigili del fuoco e poi le ditte private ingaggiate dal comune, una volta appurato che nessuno era più isolato, hanno continuato a scavare, con un unico obiettivo: “Ripristinare quello che la pioggia il torrente d'acqua ha portato giù e la viabilità, rendere accessibile la strada agli allevatori che sono rimasti in valle - dice il sindaca Maurizio Beria d'Argentina - E poi riprendere una vita normale”.

Ritorno alla normalità cui continuano a lavorare da due settimane a Bardonecchia. I primi interventi anche nelle strutture proprietà dei privati sono stati realizzati, il Comune ha speso più di 600mila euro per togliere fango e detriti e rimuovere le auto rese inservibili. Nel commissariato di polizia, gravemente danneggiato, c'è stato uno stop ai lavori in attesa dell'arrivo dei mezzi idonei. La sindaca di Bardonecchia, Chiara Rossetti, assicura "non abbandoneremo nessuno". Una prima variazione di bilancio per sostenere i costi è stata fatta, ma in attesa della dichiarazione dello stato d'emergenza i lavori vanno fatti con oculatezza.

Anche Sauze il primo cittadino predica prudenza, soprattutto perché oggi, sabato 26 agosto, e domani, domenica 27, è attesa una nuova ondata di maltempo: “Lunedì quantificheremo, la regione si è già fatta avanti per sostenere le spese di ripristino”.

