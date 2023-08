Viaggio nell'arte della ceramica a Castellamonte

servizio di Federica Burbatti

Montaggio di Paola Galassi

interviste a Giuseppe Bertero-curatore mostra ceramica di Castellamonte

Pasquale Mazza- sindaco di Castellamonte

Angelo Pusterla- artigiano della ceramica

Aperta sino al 10 settembre. E' un viaggio nell'arte la mostra della ceramica di Castellamonte. Ospita il concorso internazionale “ceramics in love” ceramiche che raccontano una storia d'amore, con la terra, l'argilla rossa che da secoli in questo territorio ha dato lavoro agli artigiani, formato artisti e creato manufatti. Le prime, ad essere conosciute ed esportate in tutto il mondo, le stufe di Castellamonte. Tra palazzo Botton , palazzo Antonelli, la rotonda antonelliana, l'antica fornace pagliero e le piccole botteghe sono esposte 130 opere provenienti da 22 paesi. nel mondo. La mostra è dedicata agli amici di Faenza, e all'Emilia romagna ferita dall'alluvione . c'è anche una sezione dedicata agli allievi dell'istituto artistico Felice Faccio che ha forgiato nel tempo numerosi artisti . Il prossimo anno sarà ospite d'onore la Cina. Il 3 settembre Castellamonte accoglie la città di Matera.