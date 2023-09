Giulia e la Croce Rossa: "Ho cominciato per allegria: è il mio modo per rendermi utile"

Il telefono squilla e Giulia è sempre pronta a partire. Un incidente, una persona anziana che soffre per il caldo, o che va accompagnata in ospedale. Ma quando ha cominciato il suo volontariato Giulia era troppo giovane, e sulle ambulanza non ci poteva nemmeno salire. Alla Croce Rossa di Carmagnola, la sua città, si è avvicinata per allegria. Due sabati al mese scopre cose nuove di sè e degli altri. Nel tempo ha imparato a gestire i momenti più duri, come durante il Covid. La Croce Rossa ormai fa parte della vita di Giulia. Appena rientrata dall'Erasmus, ha subito voluto ricominciare.

L'intervista a Giulia Giraudi - volontaria Croce Rossa Carmagnola



