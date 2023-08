Moncenisio, il paese cresce. E il più giovane abitante ha otto mesi

“Noi ci stiamo ripopolando, sia con una emigrazione di ritorno, cioè persone che hanno le radici in paese e che ritornano ad abitarlo, approfittando del wi-fi, della rete, della fibra, e di una serie di servizi che il comune può offrire, sia con persone che scelgono di vivere qui”. Mauro Carena è il sindaco di Moncenisio, Comune dell'ex Provincia di Torino (oggi Città metropolitana) al confine con la Francia, nella val Cenischia. Dall'inizio dell'anno i residenti di Moncenisio da 47 sono diventati 50. Tra loro, ci sono quattro bambini: il più giovane è il piccolo Edoardo, otto mesi, secondo figlio di una coppia di Torino traferitasi dodici anni fa in paese: “in città avevo un concessionario di moto, poi con la mia attuale moglie ci siamo trasferiti qui e abbiamo aperto una polenteria”, racconta Marco Romiti.

Ci sono poi gli abitanti storici. Rispetto al passato, dice Enrica Perotto, allevatrice, non ci sono più problemi di isolamento a causa della neve.

Per la neve chiude ogni anno la strada del Colle del Moncenisio, che collega il paese con la Francia. Il sindaco Carena chiede che il valico sia aperto tutto l'anno, “per superare d'inverno l'isolamento con la Francia”.

Fino agli anni quaranta la località si chiamava Ferrera Cenisio, il toponimo Ferrera è rimasto in paese, anche se non nella denominazione ufficiale. L'ecomuseo racconta una terra di confine, terra di passaggio attraversata dalla storia, e uno spaccato della vita quotidiana di un tempo.



Il Comune vive di turismo. Nel periodo estivo ha una persona in distacco dalla polizia locale di Avigliana. “Qui a Moncenisio non ci sono grossi problemi - spiega Erika Scibona, ispettore capo -, la nostra è un'attività prevalentemente di prevenzione e informazione per i turisti”.

All'ingresso del paese, dopo il piccolo lago, l'estate c'è un maneggio. Lo gestisce un'associazione di Leinì che - spiega Silvana Tesolin - recupera cavalli provenienti anche da situazioni difficili, come sequestri o abbandoni. Alcuni di questi cavalli sono i protagonisti della rievocazione storica dei “Cavalieri del Conte Verde”, che si tiene ogni estate a Moncenisio.

servizio di Ludovico Fontana

montaggio di Tiziano Bosco

interviste a Mauro Carena (sindaco di Moncenisio), Marco Romiti (ristoratore), Enrica Perotto (allevatrice), Erika Scibona (ispettore capo polizia locale di Avigliana), Silvana Tesolin (associazione La terra dei cavalli)