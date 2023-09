San Mauro realizza il sogno di Francesco, comandante dei vigili per un giorno

Può muoversi a malapena ma ha pattugliato le strade di San Mauro con i vigili urbani e ha pure fatto suonare la sirena della volante. La gioia di Francesco, 7 anni e una grave malattia degenerativa l'Atrofia spinale muscolare di tipo 1, e dei suoi genitori, Isabella e Domenico, che nella fatica di ogni giorno incoraggiano e seguono con orgoglio i progressi del loro bambino.

I vigili di San Mauro sono stati felici di realizzare il sogno di Francesco. Il comandante Carlo Delfino ha “ceduto i gradi” al bimbo e lo ha accompagnato in una serie di interventi, come pattugliare il territorio, salutare i carabinieri della cittadina, visitare la scuola di Francesco e controllare il permesso per il posteggio disabili di una signora, poi risultata in regola. Dopo tanto impegno, Delfino ha potuto verificare che il piccolo è davvero “un buon comandante”.

Una giornata che Francesco e i suoi genitori potranno conservare nei loro ricordi.