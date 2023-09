24 nazionali per Juve e Toro

Si scrive sosta, non si legge vacanza. Lo stop del campionato non femerà la preparazione di Juventus e Toro. Al Filadelfia e alla Continassa si lavorerà duro per arrivare preparati alla quarta di Serie A, ma Allegri e Juric dovranno lavorare a ranghi ridotti. Non ci sarà la possibilità di affinare schemi e meccanismi. Tra i lati positivi, però, il tempo per recuperare gli infortunati. In questo caso "pezzi da 90": Pogba in casa Juve, Sanabria in quella granata.

I convocati in casa Juventus

Ben 14 gli elementi bianconeri che hanno lasciato Torino. I più attesi gli azzurri Chiesa e Locatelli che esordiranno con l'Italia di Spalletti sabato contro la Macedonia. Una partita già decisiva per l'accesso agli Europei, in cui ci sarà l'esordio di un altro bianconero: Gigi Buffon, freschissimo capo delegazione azzurro.

Lontani dall'Italia il francese Rabiot, Milik e Szcesny chiamati dalla Polonia, Kostic e Vlahovic impegnati con la Serbia. Oltreoceano il brasiliano Danilo e gli statunitensi McKennie e Weah. A completare la pattuglia il gruppo con le nazionali giovanili.

I convocati in casa Torino

Non da meno il Toro che presterà alle nazionali 10 giocatori. Tra questi è folta la pattuglia serba: l'eroe di domenica Radonjic, insieme a Ilic e Milinkovic. La sfida tra Kosovo e Svizzera regalerà il derby tra Rodriguez e Vojvoda. Convocato dalla Croazia anche Nicola Vlasic, nonostante l'infortunio accusato contro il Genoa.