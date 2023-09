A Castagnole nocciola senza prezzo, produttori piemontesi in allarme

Nelle macchine agricole usate per raccogliere le nocciole Piemonte quest'anno sta finendo anche il quaranta per cento di frutta in meno rispetto all'anno scorso. Colpa di siccità, caldo record, grandine. E ora c'è un altro problema: la poca produzione unita al prezzo troppo basso a cui è pagata la nocciola tonda gentile trilobata igp rischia di mandare in crisi i circa 9.000 produttori piemontesi.

A loro, nessuna risposta è arrivata da Castagnole delle Lanze dove per tradizione - durante la fiera - si fissa il prezzo annuale della nocciola. Anche stavolta - come nel 2022 - l'attesa valutazione è saltata vista l'incertezza della produttività.

Così - spiegano gli agricoltori - saranno direttamente le aziende che vogliono acquistare il loro prodotto a dire quanto sono disposte a spendere. A indicare un prezzo, insomma.

Le nocciole Piemonte - è la denuncia - tendono però a essere equiparate a quelle di altre zone d'Italia e del mondo, più abbondanti e di minore qualità. Il prezzo di uno dei prodotti simbolo del territorio sta diventando globale e chi rappresenta gli agricoltori si oppone.

Interviste a Daniela Ferrando, produttrice e Gabriele Carenini, presidente della Confederazione italiana agricoltori del Piemonte