A Torino suona la prima campanella: tutti già in classe alle medie Alvaro

Qualche ragazzo è contento, qualcuno meno ma ormai ci siamo: la campanella è suonata. Ricomincia la scuola. Con una settimana di anticipo per i quasi 450 allievi delle medie Corrado Alvaro di via Balla, a Torino, quartiere Mirafiori Nord. Tra i primi studenti italiani a tornare in classe.

Qui le lezioni riprendono prima rispetto ad altrove da più di una decina d’anni: così si eroga il monte ore annuale di insegnamento senza restare sui banchi il pomeriggio e il sabato, un tempo che gli alunni possono dedicare allo sport e ad altre attività.

Nella scuola, come in tutti gli istituti, sarà anche l'anno scolastico dei lavori con i fondi del Pnrr: poco meno di duecentomila euro per la Corrado Alvaro con cui creare spazi tecnologici e, dal prossimo settembre, si prevedono ulteriori novità per la didattica.

Intervista a Gianmarco Ieluzzi, vicepreside