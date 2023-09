I giovanissimi chiedono aiuto

24 mila le chiamate a telefono Amico Torino tra lo scorso anno e l'inizio del 2023. Ma le richieste di aiuto sono state molte di più, soprattutto attraverso la chat che ha raccolto migliaia di messaggi inviati - per quasi un terzo - da ragazzi con meno di 18 anni.

La fotografia della Asl

La pandemia ha amplificato bisogni e fragilità. Un dato di fatto con cui si misurano ogni giorno le psicologhe del centro adolescenti dell'Asl città di Torino in via Moretta, un servizio ad accesso diretto per la fascia 13-21 anni. Qui le richieste di presa in carico sono aumentate del 50% rispetto al 2019. Situazioni fragili che spesso c'erano già ma erano contenute da scuola e attività tra coetanei che con la pandemia sono mancate all'improvviso lasciando segni profondi. Isolamento sociale, abbandono scolastico, ansia, sintomi depressivi sono in crescita. Ma anche atti autolesivi.

